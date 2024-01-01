10 متكال موزمبيقي إلى كرونة نروجية

تحويل MZN إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

10 mzn
1.64 nok

1.00000 MZN = 0.16411 NOK

Mid-market exchange rate at 01:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856441.0842589.82741.47031.661560.9578218.4455
1 GBP1.1676211.26595104.8811.716691.941.1183721.5366
1 USD0.92230.789921182.84751.356051.532450.8834517.0122
1 INR0.01113250.009534630.012070410.0163680.01849720.01066360.205344

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / كروني نرويجي
1 MZN0.16411 NOK
5 MZN0.82055 NOK
10 MZN1.64110 NOK
20 MZN3.28220 NOK
50 MZN8.20550 NOK
100 MZN16.41100 NOK
250 MZN41.02750 NOK
500 MZN82.05500 NOK
1000 MZN164.11000 NOK
2000 MZN328.22000 NOK
5000 MZN820.55000 NOK
10000 MZN1641.10000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / ميثامبيكان
1 NOK6.09346 MZN
5 NOK30.46730 MZN
10 NOK60.93460 MZN
20 NOK121.86920 MZN
50 NOK304.67300 MZN
100 NOK609.34600 MZN
250 NOK1523.36500 MZN
500 NOK3046.73000 MZN
1000 NOK6093.46000 MZN
2000 NOK12186.92000 MZN
5000 NOK30467.30000 MZN
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