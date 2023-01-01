ريال برازيلي إلى متكال موزمبيقي

تحويل BRL إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٣٬٠٧٧٫٣٠ mzn

1.00000 BRL = 13.07730 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BRL إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MZN
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.06488.46841.435441.659780.9576518.2137
1GBP1.1575411.2316102.4041.661551.921221.1085221.0827
1USD0.939850.811952183.1471.34911.559940.9000517.1181
1INR0.01130350.009765260.012026910.01622550.01876120.01082480.205878

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / ميثامبيكان
1 BRL13.07730 MZN
5 BRL65.38650 MZN
10 BRL130.77300 MZN
20 BRL261.54600 MZN
50 BRL653.86500 MZN
100 BRL1307.73000 MZN
250 BRL3269.32500 MZN
500 BRL6538.65000 MZN
1000 BRL13077.30000 MZN
2000 BRL26154.60000 MZN
5000 BRL65386.50000 MZN
10000 BRL130773.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / الريال البرازيلي
1 MZN0.07647 BRL
5 MZN0.38234 BRL
10 MZN0.76468 BRL
20 MZN1.52936 BRL
50 MZN3.82341 BRL
100 MZN7.64682 BRL
250 MZN19.11705 BRL
500 MZN38.23410 BRL
1000 MZN76.46820 BRL
2000 MZN152.93640 BRL
5000 MZN382.34100 BRL
10000 MZN764.68200 BRL