الجمهورية التشيكية كوروناس إلى متكال موزمبيقي

حوّل CZK إلى MZN بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 3.051 MZN
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى MZN،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى MZN متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى MZN اليوم

CZKMZN
1 CZK3.05 MZN
5 CZK15.26 MZN
10 CZK30.51 MZN
20 CZK61.02 MZN
50 CZK152.56 MZN
100 CZK305.12 MZN
250 CZK762.80 MZN
500 CZK1,525.61 MZN
1000 CZK3,051.21 MZN
2000 CZK6,102.42 MZN
5000 CZK15,256.05 MZN
10000 CZK30,512.10 MZN
MZNCZK
1 MZN0.33 CZK
5 MZN1.64 CZK
10 MZN3.28 CZK
20 MZN6.55 CZK
50 MZN16.39 CZK
100 MZN32.77 CZK
250 MZN81.93 CZK
500 MZN163.87 CZK
1000 MZN327.74 CZK
2000 MZN655.48 CZK
5000 MZN1,638.70 CZK
10000 MZN3,277.39 CZK

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