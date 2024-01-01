ألف متكال موزمبيقي إلى فرنك سويسري

تحويل MZN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mzn
13.78 chf

1.00000 MZN = 0.01378 CHF

Mid-market exchange rate at 00:47
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856461.0847589.85391.469571.659910.95758518.4524
1 GBP1.167611.26655104.9131.715861.93811.1180721.5449
1 USD0.92190.789546182.83371.354751.530220.8827517.0107
1 INR0.01112920.009531710.012072410.01635510.01847340.01065690.20536

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / الفرنك السويسري
1 MZN0.01378 CHF
5 MZN0.06890 CHF
10 MZN0.13781 CHF
20 MZN0.27561 CHF
50 MZN0.68903 CHF
100 MZN1.37807 CHF
250 MZN3.44517 CHF
500 MZN6.89035 CHF
1000 MZN13.78070 CHF
2000 MZN27.56140 CHF
5000 MZN68.90350 CHF
10000 MZN137.80700 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / ميثامبيكان
1 CHF72.56520 MZN
5 CHF362.82600 MZN
10 CHF725.65200 MZN
20 CHF1451.30400 MZN
50 CHF3628.26000 MZN
100 CHF7256.52000 MZN
250 CHF18141.30000 MZN
500 CHF36282.60000 MZN
1000 CHF72565.20000 MZN
2000 CHF145130.40000 MZN
5000 CHF362826.00000 MZN
10000 CHF725652.00000 MZN