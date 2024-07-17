Евро в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте EUR в MZN по реальному обменному курсу

1 000 eur
69 354,60 mzn

€1,000 EUR = MT69,35 MZN

Среднерыночный курс в 14:41
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1 EUR в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий69,478169,4781
Низкий67,946567,9465
В среднем68,682568,7151
Изменить1.60%1.80%
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Соотношение 1 EUR к MZN

За последние 30 дней максимальный курс EUR к MZN составил 69,4781, а минимальный — 67,9465. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 68,6825. Изменение курса EUR к MZN в процентном соотношении составило 1.60.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к MZN составил 69,4781, а минимальный — 67,9465. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 68,7151. Изменение курса EUR к MZN в процентном соотношении составило 1.80.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,7710,8851,3783,6181,485156,633,93
1 GBP1,29811,1481,778108,5241,927203,2825,101
1 CHF1,130,87111,54894,511,679177,0334,442
1 CAD0,730,5630,646161,0511,084114,3582,869

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Как произвести расчет конвертации из евро в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Мозамбикский метикал
1 EUR69,35460 MZN
5 EUR346,77300 MZN
10 EUR693,54600 MZN
20 EUR1 387,09200 MZN
50 EUR3 467,73000 MZN
100 EUR6 935,46000 MZN
250 EUR17 338,65000 MZN
500 EUR34 677,30000 MZN
1000 EUR69 354,60000 MZN
2000 EUR138 709,20000 MZN
5000 EUR346 773,00000 MZN
10000 EUR693 546,00000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Евро
1 MZN0,01442 EUR
5 MZN0,07209 EUR
10 MZN0,14419 EUR
20 MZN0,28837 EUR
50 MZN0,72094 EUR
100 MZN1,44187 EUR
250 MZN3,60468 EUR
500 MZN7,20935 EUR
1000 MZN14,41870 EUR
2000 MZN28,83740 EUR
5000 MZN72,09350 EUR
10000 MZN144,18700 EUR