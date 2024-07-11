История обменного курса евро–мозамбикские метикалы

Обменный курс евро/мозамбикские метикалы сейчас составляет 69,364, отражая изменение в размере -0.265% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.209% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 69,584, и минимумом, равным 69,054, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.400% увеличение стоимости.