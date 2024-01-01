Чилийские песо в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте CLP в MZN по реальному обменному курсу

1 000 clp
67,47 mzn

$1,000 CLP = MT0,06747 MZN

Среднерыночный курс в 21:10
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07030,0716
Низкий0,06660,0664
В среднем0,06830,0688
Изменить-1.05%0.92%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к MZN

За последние 30 дней максимальный курс CLP к MZN составил 0,0703, а минимальный — 0,0666. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0683. Изменение курса CLP к MZN в процентном соотношении составило -1.05.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к MZN составил 0,0716, а минимальный — 0,0664. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0688. Изменение курса CLP к MZN в процентном соотношении составило 0.92.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3450,9191,49317,9921,66
1 GBP1,29411,7741,741,1881,93123,2792,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1261,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3811,235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Мозамбикский метикал
1 CLP0,06747 MZN
5 CLP0,33735 MZN
10 CLP0,67469 MZN
20 CLP1,34938 MZN
50 CLP3,37345 MZN
100 CLP6,74690 MZN
250 CLP16,86725 MZN
500 CLP33,73450 MZN
1000 CLP67,46900 MZN
2000 CLP134,93800 MZN
5000 CLP337,34500 MZN
10000 CLP674,69000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Чилийское песо
1 MZN14,82160 CLP
5 MZN74,10800 CLP
10 MZN148,21600 CLP
20 MZN296,43200 CLP
50 MZN741,08000 CLP
100 MZN1 482,16000 CLP
250 MZN3 705,40000 CLP
500 MZN7 410,80000 CLP
1000 MZN14 821,60000 CLP
2000 MZN29 643,20000 CLP
5000 MZN74 108,00000 CLP
10000 MZN148 216,00000 CLP