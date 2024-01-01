Чилийские песо в мозамбикские метикалы
Сконвертируйте CLP в MZN по реальному обменному курсу
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|1 CLP в MZN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0703
|0,0716
|Низкий
|0,0666
|0,0664
|В среднем
|0,0683
|0,0688
|Изменить
|-1.05%
|0.92%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к MZN
За последние 30 дней максимальный курс CLP к MZN составил 0,0703, а минимальный — 0,0666. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0683. Изменение курса CLP к MZN в процентном соотношении составило -1.05.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к MZN составил 0,0716, а минимальный — 0,0664. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0688. Изменение курса CLP к MZN в процентном соотношении составило 0.92.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в мозамбикские метикалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мозамбикский метикал / Чилийское песо
|1 MZN
|14,82160 CLP
|5 MZN
|74,10800 CLP
|10 MZN
|148,21600 CLP
|20 MZN
|296,43200 CLP
|50 MZN
|741,08000 CLP
|100 MZN
|1 482,16000 CLP
|250 MZN
|3 705,40000 CLP
|500 MZN
|7 410,80000 CLP
|1000 MZN
|14 821,60000 CLP
|2000 MZN
|29 643,20000 CLP
|5000 MZN
|74 108,00000 CLP
|10000 MZN
|148 216,00000 CLP