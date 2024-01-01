1 мозамбикский метикал в чилийские песо

Сконвертируйте MZN в CLP по реальному обменному курсу

1 mzn
15 clp

MT1,000 MZN = $14,86 CLP

Среднерыночный курс в 20:57
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MZN в CLPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий15,008615,0506
Низкий14,215213,9709
В среднем14,657714,5490
Изменить1.36%-0.66%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MZN к CLP

За последние 30 дней максимальный курс MZN к CLP составил 15,0086, а минимальный — 14,2152. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,6577. Изменение курса MZN к CLP в процентном соотношении составило 1.36.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к CLP составил 15,0506, а минимальный — 13,9709. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,5490. Изменение курса MZN к CLP в процентном соотношении составило -0.66.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в чилийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и CLP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в CLP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикский метикал

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Чилийское песо
1 MZN14,85830 CLP
5 MZN74,29150 CLP
10 MZN148,58300 CLP
20 MZN297,16600 CLP
50 MZN742,91500 CLP
100 MZN1 485,83000 CLP
250 MZN3 714,57500 CLP
500 MZN7 429,15000 CLP
1000 MZN14 858,30000 CLP
2000 MZN29 716,60000 CLP
5000 MZN74 291,50000 CLP
10000 MZN148 583,00000 CLP
Обменные курсы Чилийское песо / Мозамбикский метикал
1 CLP0,06730 MZN
5 CLP0,33651 MZN
10 CLP0,67303 MZN
20 CLP1,34605 MZN
50 CLP3,36513 MZN
100 CLP6,73027 MZN
250 CLP16,82567 MZN
500 CLP33,65135 MZN
1000 CLP67,30270 MZN
2000 CLP134,60540 MZN
5000 CLP336,51350 MZN
10000 CLP673,02700 MZN