ألف بيزو تشيلي إلى متكال موزمبيقي

تحويل CLP إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٧٤٫٧٩ mzn

1.00000 CLP = 0.07479 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:54 UTC
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CLP إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854451.078689.2341.466951.670050.954618.536
1GBP1.1703411.2623104.4321.716791.954481.1172121.6929
1USD0.927150.792205182.73131.360051.548350.8850517.1852
1INR0.01120650.009575630.012087310.01643940.01871540.01069790.207723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / ميثامبيكان
1 CLP0.07479 MZN
5 CLP0.37397 MZN
10 CLP0.74794 MZN
20 CLP1.49587 MZN
50 CLP3.73969 MZN
100 CLP7.47937 MZN
250 CLP18.69843 MZN
500 CLP37.39685 MZN
1000 CLP74.79370 MZN
2000 CLP149.58740 MZN
5000 CLP373.96850 MZN
10000 CLP747.93700 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / Chilean Peso
1 MZN13.37010 CLP
5 MZN66.85050 CLP
10 MZN133.70100 CLP
20 MZN267.40200 CLP
50 MZN668.50500 CLP
100 MZN1337.01000 CLP
250 MZN3342.52500 CLP
500 MZN6685.05000 CLP
1000 MZN13370.10000 CLP
2000 MZN26740.20000 CLP
5000 MZN66850.50000 CLP
10000 MZN133701.00000 CLP