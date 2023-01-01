بيزو تشيلي إلى كيب لاوي

تحويل CLP إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
22789.90 lak

1.00000 CLP = 22.78990 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065188.55511.437571.661490.965118.2092
1GBP1.1551311.2303102.291.660541.91921.1148221.0335
1USD0.93890.81281183.14251.34971.559940.906117.0962
1INR0.01129240.009776110.012027510.01623360.01876230.01089820.205625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / كيب لاوسي
1 CLP22.78990 LAK
5 CLP113.94950 LAK
10 CLP227.89900 LAK
20 CLP455.79800 LAK
50 CLP1139.49500 LAK
100 CLP2278.99000 LAK
250 CLP5697.47500 LAK
500 CLP11394.95000 LAK
1000 CLP22789.90000 LAK
2000 CLP45579.80000 LAK
5000 CLP113949.50000 LAK
10000 CLP227899.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Chilean Peso
1 LAK0.04388 CLP
5 LAK0.21940 CLP
10 LAK0.43879 CLP
20 LAK0.87758 CLP
50 LAK2.19395 CLP
100 LAK4.38790 CLP
250 LAK10.96975 CLP
500 LAK21.93950 CLP
1000 LAK43.87900 CLP
2000 LAK87.75800 CLP
5000 LAK219.39500 CLP
10000 LAK438.79000 CLP