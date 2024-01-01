Чилийские песо в лаосские кипы
Сконвертируйте CLP в LAK по реальному обменному курсу
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|1 CLP в LAK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|24,4513
|24,4513
|Низкий
|23,0613
|22,2166
|В среднем
|23,6598
|23,3647
|Изменить
|-0.09%
|5.51%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к LAK
За последние 30 дней максимальный курс CLP к LAK составил 24,4513, а минимальный — 23,0613. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 23,6598. Изменение курса CLP к LAK в процентном соотношении составило -0.09.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к LAK составил 24,4513, а минимальный — 22,2166. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 23,3647. Изменение курса CLP к LAK в процентном соотношении составило 5.51.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в лаосские кипы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Чилийское песо / Лаосский кип
|1 CLP
|23,50700 LAK
|5 CLP
|117,53500 LAK
|10 CLP
|235,07000 LAK
|20 CLP
|470,14000 LAK
|50 CLP
|1 175,35000 LAK
|100 CLP
|2 350,70000 LAK
|250 CLP
|5 876,75000 LAK
|500 CLP
|11 753,50000 LAK
|1000 CLP
|23 507,00000 LAK
|2000 CLP
|47 014,00000 LAK
|5000 CLP
|117 535,00000 LAK
|10000 CLP
|235 070,00000 LAK