5000 بيزو تشيلي إلى كيب لاوي

تحويل CLP إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

5000 clp
115475 lak

1.00000 CLP = 23.09500 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:31 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LAK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079189.27881.467631.670950.954918.5281
1GBP1.1697311.2623104.4361.716791.954631.1169721.6737
1USD0.92670.792205182.73451.360051.548470.884917.17
1INR0.01120090.009575260.012086910.01643870.01871610.01069570.207531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / كيب لاوسي
1 CLP23.09500 LAK
5 CLP115.47500 LAK
10 CLP230.95000 LAK
20 CLP461.90000 LAK
50 CLP1154.75000 LAK
100 CLP2309.50000 LAK
250 CLP5773.75000 LAK
500 CLP11547.50000 LAK
1000 CLP23095.00000 LAK
2000 CLP46190.00000 LAK
5000 CLP115475.00000 LAK
10000 CLP230950.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Chilean Peso
1 LAK0.04330 CLP
5 LAK0.21650 CLP
10 LAK0.43299 CLP
20 LAK0.86599 CLP
50 LAK2.16497 CLP
100 LAK4.32994 CLP
250 LAK10.82485 CLP
500 LAK21.64970 CLP
1000 LAK43.29940 CLP
2000 LAK86.59880 CLP
5000 LAK216.49700 CLP
10000 LAK432.99400 CLP