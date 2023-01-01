بيزو تشيلي إلى روفيا مالديفية

تحويل CLP إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٧٫٥٠ mvr

1.00000 CLP = 0.01750 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:49 UTC
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CLP إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065388.56321.437521.661420.9644518.2052
1GBP1.155211.23065102.3091.660641.919291.1141321.0309
1USD0.93870.812579183.13451.34941.559580.905417.0893
1INR0.01129140.009774270.012028710.01623150.01875970.01089080.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / روفيا جزر المالديف
1 CLP0.01750 MVR
5 CLP0.08751 MVR
10 CLP0.17502 MVR
20 CLP0.35003 MVR
50 CLP0.87508 MVR
100 CLP1.75016 MVR
250 CLP4.37540 MVR
500 CLP8.75080 MVR
1000 CLP17.50160 MVR
2000 CLP35.00320 MVR
5000 CLP87.50800 MVR
10000 CLP175.01600 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Chilean Peso
1 MVR57.13780 CLP
5 MVR285.68900 CLP
10 MVR571.37800 CLP
20 MVR1142.75600 CLP
50 MVR2856.89000 CLP
100 MVR5713.78000 CLP
250 MVR14284.45000 CLP
500 MVR28568.90000 CLP
1000 MVR57137.80000 CLP
2000 MVR114275.60000 CLP
5000 MVR285689.00000 CLP
10000 MVR571378.00000 CLP