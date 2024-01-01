Чилийские песо в мальдивские руфии
Сконвертируйте CLP в MVR по реальному обменному курсу
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|1 CLP в MVR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0169
|0,0173
|Низкий
|0,0159
|0,0157
|В среднем
|0,0164
|0,0165
|Изменить
|-1.20%
|1.25%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к MVR
За последние 30 дней максимальный курс CLP к MVR составил 0,0169, а минимальный — 0,0159. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0164. Изменение курса CLP к MVR в процентном соотношении составило -1.20.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к MVR составил 0,0173, а минимальный — 0,0157. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0165. Изменение курса CLP к MVR в процентном соотношении составило 1.25.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в мальдивские руфии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мальдивская руфия / Чилийское песо
|1 MVR
|62,02930 CLP
|5 MVR
|310,14650 CLP
|10 MVR
|620,29300 CLP
|20 MVR
|1 240,58600 CLP
|50 MVR
|3 101,46500 CLP
|100 MVR
|6 202,93000 CLP
|250 MVR
|15 507,32500 CLP
|500 MVR
|31 014,65000 CLP
|1000 MVR
|62 029,30000 CLP
|2000 MVR
|124 058,60000 CLP
|5000 MVR
|310 146,50000 CLP
|10000 MVR
|620 293,00000 CLP