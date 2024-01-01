Чилийские песо в мальдивские руфии

Сконвертируйте CLP в MVR по реальному обменному курсу

1 000 clp
16,12 mvr

$1,000 CLP = MVR0,01612 MVR

Среднерыночный курс в 04:32
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1 CLP в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01690,0173
Низкий0,01590,0157
В среднем0,01640,0165
Изменить-1.20%1.25%
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Соотношение 1 CLP к MVR

За последние 30 дней максимальный курс CLP к MVR составил 0,0169, а минимальный — 0,0159. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0164. Изменение курса CLP к MVR в процентном соотношении составило -1.20.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к MVR составил 0,0173, а минимальный — 0,0157. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0165. Изменение курса CLP к MVR в процентном соотношении составило 1.25.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3450,9191,49317,9921,66
1 GBP1,29411,7741,741,1881,93123,2792,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1261,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3811,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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CLP в CAD

CLP в SGD

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CLP в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Мальдивская руфия
1 CLP0,01612 MVR
5 CLP0,08061 MVR
10 CLP0,16121 MVR
20 CLP0,32243 MVR
50 CLP0,80607 MVR
100 CLP1,61214 MVR
250 CLP4,03035 MVR
500 CLP8,06070 MVR
1000 CLP16,12140 MVR
2000 CLP32,24280 MVR
5000 CLP80,60700 MVR
10000 CLP161,21400 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Чилийское песо
1 MVR62,02930 CLP
5 MVR310,14650 CLP
10 MVR620,29300 CLP
20 MVR1 240,58600 CLP
50 MVR3 101,46500 CLP
100 MVR6 202,93000 CLP
250 MVR15 507,32500 CLP
500 MVR31 014,65000 CLP
1000 MVR62 029,30000 CLP
2000 MVR124 058,60000 CLP
5000 MVR310 146,50000 CLP
10000 MVR620 293,00000 CLP