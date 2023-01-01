20 بيزو تشيلي إلى روفيا مالديفية

تحويل CLP إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

20 clp
0.36 mvr

1.00000 CLP = 0.01810 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:49 UTC
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CLP إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.0785589.23061.467311.670620.954818.5428
1GBP1.1711.26195104.4041.716821.954691.1171221.6958
1USD0.927150.792424182.7321.360451.548950.8852517.1923
1INR0.01120690.009578210.012087210.01644410.01872250.01070020.207807

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / روفيا جزر المالديف
1 CLP0.01810 MVR
5 CLP0.09052 MVR
10 CLP0.18103 MVR
20 CLP0.36206 MVR
50 CLP0.90515 MVR
100 CLP1.81030 MVR
250 CLP4.52575 MVR
500 CLP9.05150 MVR
1000 CLP18.10300 MVR
2000 CLP36.20600 MVR
5000 CLP90.51500 MVR
10000 CLP181.03000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Chilean Peso
1 MVR55.23930 CLP
5 MVR276.19650 CLP
10 MVR552.39300 CLP
20 MVR1104.78600 CLP
50 MVR2761.96500 CLP
100 MVR5523.93000 CLP
250 MVR13809.82500 CLP
500 MVR27619.65000 CLP
1000 MVR55239.30000 CLP
2000 MVR110478.60000 CLP
5000 MVR276196.50000 CLP
10000 MVR552393.00000 CLP