بيزو تشيلي إلى دولار ليبيري

تحويل CLP إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢١٦٫٢٢ lrd

1.00000 CLP = 0.21622 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:46 UTC
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CLP إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065188.55511.437571.661490.965118.2092
1GBP1.1551311.2303102.291.660541.91921.1148221.0335
1USD0.93890.81281183.14251.34971.559940.906117.0962
1INR0.01129240.009776110.012027510.01623360.01876230.01089820.205625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار ليبري
1 CLP0.21622 LRD
5 CLP1.08111 LRD
10 CLP2.16222 LRD
20 CLP4.32444 LRD
50 CLP10.81110 LRD
100 CLP21.62220 LRD
250 CLP54.05550 LRD
500 CLP108.11100 LRD
1000 CLP216.22200 LRD
2000 CLP432.44400 LRD
5000 CLP1081.11000 LRD
10000 CLP2162.22000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Chilean Peso
1 LRD4.62487 CLP
5 LRD23.12435 CLP
10 LRD46.24870 CLP
20 LRD92.49740 CLP
50 LRD231.24350 CLP
100 LRD462.48700 CLP
250 LRD1156.21750 CLP
500 LRD2312.43500 CLP
1000 LRD4624.87000 CLP
2000 LRD9249.74000 CLP
5000 LRD23124.35000 CLP
10000 LRD46248.70000 CLP