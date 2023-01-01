روبية إندونيسية إلى دولار ليبيري

تحويل IDR إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
12422.80 lrd

1.00000 IDR = 0.01242 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:43 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

IDR إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 LRD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066788.67541.43931.662040.963518.3115
1GBP1.1522111.229102.1681.658291.914931.1101521.0976
1USD0.937450.81367183.13061.34931.558120.9032517.1665
1INR0.01127710.009787850.012029310.01623110.0187430.01086540.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار ليبري
1 IDR0.01242 LRD
5 IDR0.06211 LRD
10 IDR0.12423 LRD
20 IDR0.24846 LRD
50 IDR0.62114 LRD
100 IDR1.24228 LRD
250 IDR3.10570 LRD
500 IDR6.21140 LRD
1000 IDR12.42280 LRD
2000 IDR24.84560 LRD
5000 IDR62.11400 LRD
10000 IDR124.22800 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / الروبية الإندونيسية
1 LRD80.49740 IDR
5 LRD402.48700 IDR
10 LRD804.97400 IDR
20 LRD1609.94800 IDR
50 LRD4024.87000 IDR
100 LRD8049.74000 IDR
250 LRD20124.35000 IDR
500 LRD40248.70000 IDR
1000 LRD80497.40000 IDR
2000 LRD160994.80000 IDR
5000 LRD402487.00000 IDR
10000 LRD804974.00000 IDR