روبية إندونيسية إلى دولار ليبيري
تحويل IDR إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار ليبيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار ليبري / الروبية الإندونيسية
|1 LRD
|80.49740 IDR
|5 LRD
|402.48700 IDR
|10 LRD
|804.97400 IDR
|20 LRD
|1609.94800 IDR
|50 LRD
|4024.87000 IDR
|100 LRD
|8049.74000 IDR
|250 LRD
|20124.35000 IDR
|500 LRD
|40248.70000 IDR
|1000 LRD
|80497.40000 IDR
|2000 LRD
|160994.80000 IDR
|5000 LRD
|402487.00000 IDR
|10000 LRD
|804974.00000 IDR