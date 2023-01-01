روبية هندية إلى دولار ليبيري

تحويل INR إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٢٣٬٠٣٢٫٩٠ lrd

1.00000 INR = 2.30329 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:6 UTC
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INR إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654370.957118.2119
1GBP1.1582111.2313102.1061.660281.916121.1085221.0933
1USD0.940650.81215182.9251.34841.556180.900317.1309
1INR0.01134330.009793790.012059110.01626050.01876610.01085680.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار ليبري
1 INR2.30329 LRD
5 INR11.51645 LRD
10 INR23.03290 LRD
20 INR46.06580 LRD
50 INR115.16450 LRD
100 INR230.32900 LRD
250 INR575.82250 LRD
500 INR1151.64500 LRD
1000 INR2303.29000 LRD
2000 INR4606.58000 LRD
5000 INR11516.45000 LRD
10000 INR23032.90000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / الروبية الهندية
1 LRD0.43416 INR
5 LRD2.17081 INR
10 LRD4.34162 INR
20 LRD8.68324 INR
50 LRD21.70810 INR
100 LRD43.41620 INR
250 LRD108.54050 INR
500 LRD217.08100 INR
1000 LRD434.16200 INR
2000 LRD868.32400 INR
5000 LRD2170.81000 INR
10000 LRD4341.62000 INR