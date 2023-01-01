دولار نيوزيلندي إلى دولار ليبيري

تحويل NZD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
113148 lrd

1.00000 NZD = 113.14800 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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NZD إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0655588.31231.436311.662840.9644518.3603
1GBP1.1528711.22845101.8131.655891.917061.1118921.1672
1USD0.938450.814034182.87951.347951.560550.905117.2308
1INR0.01132350.00982190.012065710.0162640.01882910.01092070.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار ليبري
1 NZD113.14800 LRD
5 NZD565.74000 LRD
10 NZD1131.48000 LRD
20 NZD2262.96000 LRD
50 NZD5657.40000 LRD
100 NZD11314.80000 LRD
250 NZD28287.00000 LRD
500 NZD56574.00000 LRD
1000 NZD113148.00000 LRD
2000 NZD226296.00000 LRD
5000 NZD565740.00000 LRD
10000 NZD1131480.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / دولار نيوزيلندي
1 LRD0.00884 NZD
5 LRD0.04419 NZD
10 LRD0.08838 NZD
20 LRD0.17676 NZD
50 LRD0.44190 NZD
100 LRD0.88380 NZD
250 LRD2.20949 NZD
500 LRD4.41898 NZD
1000 LRD8.83795 NZD
2000 LRD17.67590 NZD
5000 LRD44.18975 NZD
10000 LRD88.37950 NZD