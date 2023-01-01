دولار أسترالي إلى دولار ليبيري

تحويل AUD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٢٢٬٦٣٢ lrd

1.00000 AUD = 122.63200 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:59 UTC
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AUD إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.434061.656880.9572518.2157
1GBP1.1580811.23195102.1591.660731.918781.1085721.0949
1USD0.940.811721182.9251.348051.557510.8998517.1232
1INR0.01133590.009788620.012059110.01625630.01878220.01085140.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار ليبري
1 AUD122.63200 LRD
5 AUD613.16000 LRD
10 AUD1226.32000 LRD
20 AUD2452.64000 LRD
50 AUD6131.60000 LRD
100 AUD12263.20000 LRD
250 AUD30658.00000 LRD
500 AUD61316.00000 LRD
1000 AUD122632.00000 LRD
2000 AUD245264.00000 LRD
5000 AUD613160.00000 LRD
10000 AUD1226320.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / دولار أسترالي
1 LRD0.00815 AUD
5 LRD0.04077 AUD
10 LRD0.08155 AUD
20 LRD0.16309 AUD
50 LRD0.40773 AUD
100 LRD0.81545 AUD
250 LRD2.03863 AUD
500 LRD4.07726 AUD
1000 LRD8.15451 AUD
2000 LRD16.30902 AUD
5000 LRD40.77255 AUD
10000 LRD81.54510 AUD