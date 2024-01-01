تحويل AUD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

ألف دولار أسترالي إلى دولار ليبيري

1,000 aud
129,185 lrd

A$1.000 AUD = L$129.2 LRD

Mid-market exchange rate at 13:55
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4210.9311.631159.4051.3661.352
1 GBP1.2691105.841.1812.069202.2451.7341.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.60211.751171.221.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار ليبري
1 AUD١٢٩٫١٨٥٠٠ LRD
5 AUD٦٤٥٫٩٢٥٠٠ LRD
10 AUD١٬٢٩١٫٨٥٠٠٠ LRD
20 AUD٢٬٥٨٣٫٧٠٠٠٠ LRD
50 AUD٦٬٤٥٩٫٢٥٠٠٠ LRD
100 AUD١٢٬٩١٨٫٥٠٠٠٠ LRD
250 AUD٣٢٬٢٩٦٫٢٥٠٠٠ LRD
500 AUD٦٤٬٥٩٢٫٥٠٠٠٠ LRD
1000 AUD١٢٩٬١٨٥٫٠٠٠٠٠ LRD
2000 AUD٢٥٨٬٣٧٠٫٠٠٠٠٠ LRD
5000 AUD٦٤٥٬٩٢٥٫٠٠٠٠٠ LRD
10000 AUD١٬٢٩١٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / دولار أسترالي
1 LRD٠٫٠٠٧٧٤ AUD
5 LRD٠٫٠٣٨٧٠ AUD
10 LRD٠٫٠٧٧٤١ AUD
20 LRD٠٫١٥٤٨٢ AUD
50 LRD٠٫٣٨٧٠٤ AUD
100 LRD٠٫٧٧٤٠٩ AUD
250 LRD١٫٩٣٥٢٢ AUD
500 LRD٣٫٨٧٠٤٤ AUD
1000 LRD٧٫٧٤٠٨٧ AUD
2000 LRD١٥٫٤٨١٧٤ AUD
5000 LRD٣٨٫٧٠٤٣٥ AUD
10000 LRD٧٧٫٤٠٨٧٠ AUD