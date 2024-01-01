Австралийские доллары в либерийские доллары

Сконвертируйте AUD в LRD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = L$125,7 LRD

Среднерыночный курс в 19:38
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График изменения обменного курса AUD к LRD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LRD
1 AUD в LRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий130,2780134,5340
Низкий125,5650125,5650
В среднем127,7942130,2910
Изменение-3.09%-2.79%
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Соотношение 1 AUD к LRD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к LRD составил 130,2780, а минимальный — 125,5650. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 127,7942. Изменение курса AUD к LRD в процентном соотношении составило -3.09.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к LRD составил 134,5340, а минимальный — 125,5650. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 130,2910. Изменение курса AUD к LRD в процентном соотношении составило -2.79.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,390,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,961,2052,167197,2171,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39511,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Либерийский доллар
1 AUD125,70400 LRD
5 AUD628,52000 LRD
10 AUD1 257,04000 LRD
20 AUD2 514,08000 LRD
50 AUD6 285,20000 LRD
100 AUD12 570,40000 LRD
250 AUD31 426,00000 LRD
500 AUD62 852,00000 LRD
1000 AUD125 704,00000 LRD
2000 AUD251 408,00000 LRD
5000 AUD628 520,00000 LRD
10000 AUD1 257 040,00000 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Австралийский доллар
1 LRD0,00796 AUD
5 LRD0,03978 AUD
10 LRD0,07955 AUD
20 LRD0,15910 AUD
50 LRD0,39776 AUD
100 LRD0,79552 AUD
250 LRD1,98880 AUD
500 LRD3,97760 AUD
1000 LRD7,95520 AUD
2000 LRD15,91040 AUD
5000 LRD39,77600 AUD
10000 LRD79,55200 AUD