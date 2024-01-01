Датские кроны в либерийские доллары

Сконвертируйте DKK в LRD по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = L$27,47 LRD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DKK к LRD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

LRD
1 DKK в LRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий28,290129,2741
Низкий27,474227,4742
В среднем27,949928,5960
Изменение-2.88%-4.51%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к LRD

За последние 30 дней максимальный курс DKK к LRD составил 28,2901, а минимальный — 27,4742. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 27,9499. Изменение курса DKK к LRD в процентном соотношении составило -2.88.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к LRD составил 29,2741, а минимальный — 27,4742. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 28,5960. Изменение курса DKK к LRD в процентном соотношении составило -4.51.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к LRD

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Либерийский доллар
1 DKK27,47420 LRD
5 DKK137,37100 LRD
10 DKK274,74200 LRD
20 DKK549,48400 LRD
50 DKK1 373,71000 LRD
100 DKK2 747,42000 LRD
250 DKK6 868,55000 LRD
500 DKK13 737,10000 LRD
1000 DKK27 474,20000 LRD
2000 DKK54 948,40000 LRD
5000 DKK137 371,00000 LRD
10000 DKK274 742,00000 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Датская крона
1 LRD0,03640 DKK
5 LRD0,18199 DKK
10 LRD0,36398 DKK
20 LRD0,72795 DKK
50 LRD1,81989 DKK
100 LRD3,63977 DKK
250 LRD9,09943 DKK
500 LRD18,19885 DKK
1000 LRD36,39770 DKK
2000 LRD72,79540 DKK
5000 LRD181,98850 DKK
10000 LRD363,97700 DKK