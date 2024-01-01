История обменного курса датская крона–либерийские доллары

Обменный курс датские кроны/либерийские доллары сейчас составляет 27,474, отражая изменение в размере 0.092% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.502% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/либерийские доллары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 28,110, и минимумом, равным 27,347, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.