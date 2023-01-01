Сингапурские доллары в либерийские доллары

Сконвертируйте SGD в LRD по реальному обменному курсу

1 000 sgd
140 147 lrd

1.00000 SGD = 140.14700 LRD

Среднерыночный курс в 7:8 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SGD к LRD

1 мин. назад 1 SGD → 0 LRD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862251.0733589.04781.456111.67580.9574518.515
1GBP1.1597611.2448103.2721.68871.943481.1104121.4724
1USD0.931650.803342182.96251.35661.561280.89217.2497
1INR0.01122990.009683190.012053610.0163520.01881910.01075180.207922

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Либерийский доллар
1 SGD140.14700 LRD
5 SGD700.73500 LRD
10 SGD1401.47000 LRD
20 SGD2802.94000 LRD
50 SGD7007.35000 LRD
100 SGD14014.70000 LRD
250 SGD35036.75000 LRD
500 SGD70073.50000 LRD
1000 SGD140147.00000 LRD
2000 SGD280294.00000 LRD
5000 SGD700735.00000 LRD
10000 SGD1401470.00000 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Сингапурский доллар
1 LRD0.00714 SGD
5 LRD0.03568 SGD
10 LRD0.07135 SGD
20 LRD0.14271 SGD
50 LRD0.35677 SGD
100 LRD0.71353 SGD
250 LRD1.78384 SGD
500 LRD3.56767 SGD
1000 LRD7.13534 SGD
2000 LRD14.27068 SGD
5000 LRD35.67670 SGD
10000 LRD71.35340 SGD