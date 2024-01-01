Singapur dolarından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → LRD çevirin

1.000 sgd
141.552 lrd

1.00000 SGD = 141.55200 LRD

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533390.79374583.01037.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005939090.00009808170.00005077110.005309670.0004601310.000305876
1 EUR1.07716837.611.651460.85488589.40217.747515.15021
1 AUD0.6521510195.60.60552510.51764154.13524.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Liberya Doları
1 SGD141.55200 LRD
5 SGD707.76000 LRD
10 SGD1415.52000 LRD
20 SGD2831.04000 LRD
50 SGD7077.60000 LRD
100 SGD14155.20000 LRD
250 SGD35388.00000 LRD
500 SGD70776.00000 LRD
1000 SGD141552.00000 LRD
2000 SGD283104.00000 LRD
5000 SGD707760.00000 LRD
10000 SGD1415520.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Singapur Doları
1 LRD0.00706 SGD
5 LRD0.03532 SGD
10 LRD0.07065 SGD
20 LRD0.14129 SGD
50 LRD0.35323 SGD
100 LRD0.70646 SGD
250 LRD1.76614 SGD
500 LRD3.53228 SGD
1000 LRD7.06455 SGD
2000 LRD14.12910 SGD
5000 LRD35.32275 SGD
10000 LRD70.64550 SGD