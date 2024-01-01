Norveç kronundan Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile NOK → LRD çevirin

1.000 nok
18.095,40 lrd

1.00000 NOK = 18.09540 LRD

15:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.928183.01680.79418710.43881330.114.03016.91857
1 EUR1.07745189.44650.85572511.24751433.134.34227.45455
1 INR0.01204580.011179910.009566580.12574316.02220.04854560.0833394
1 GBP1.259151.1686104.531113.14381674.815.074298.71139

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Liberya Doları
1 NOK18.09540 LRD
5 NOK90.47700 LRD
10 NOK180.95400 LRD
20 NOK361.90800 LRD
50 NOK904.77000 LRD
100 NOK1809.54000 LRD
250 NOK4523.85000 LRD
500 NOK9047.70000 LRD
1000 NOK18095.40000 LRD
2000 NOK36190.80000 LRD
5000 NOK90477.00000 LRD
10000 NOK180954.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Norveç Kronu
1 LRD0.05526 NOK
5 LRD0.27631 NOK
10 LRD0.55263 NOK
20 LRD1.10525 NOK
50 LRD2.76314 NOK
100 LRD5.52627 NOK
250 LRD13.81567 NOK
500 LRD27.63135 NOK
1000 LRD55.26270 NOK
2000 LRD110.52540 NOK
5000 LRD276.31350 NOK
10000 LRD552.62700 NOK