Romanya leyinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile RON → LRD çevirin

1.000 ron
41.192,10 lrd

1.00000 RON = 41.19210 LRD

18:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10.9291.347951.534330.7941871.34610.8801583.0072
1 EUR1.0764511.4511.651630.8549051.449010.9474289.3531
1 CAD0.7418670.6891811.138270.5891810.9986280.65295461.5803
1 AUD0.651750.6054620.87852610.5176110.8773210.57363854.0999

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Liberya Doları
1 RON41.19210 LRD
5 RON205.96050 LRD
10 RON411.92100 LRD
20 RON823.84200 LRD
50 RON2059.60500 LRD
100 RON4119.21000 LRD
250 RON10298.02500 LRD
500 RON20596.05000 LRD
1000 RON41192.10000 LRD
2000 RON82384.20000 LRD
5000 RON205960.50000 LRD
10000 RON411921.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Rumen Leyi
1 LRD0.02428 RON
5 LRD0.12138 RON
10 LRD0.24277 RON
20 LRD0.48553 RON
50 LRD1.21382 RON
100 LRD2.42765 RON
250 LRD6.06912 RON
500 LRD12.13825 RON
1000 LRD24.27650 RON
2000 LRD48.55300 RON
5000 LRD121.38250 RON
10000 LRD242.76500 RON