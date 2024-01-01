5 Romanya leyinden Liberya dolarına
Reel döviz kuru ile RON → LRD çevirin
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RON → LRD çevrim grafiği
1 RON = 39,31220 LRD
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|1 RON → LRD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|42,0606
|43,8850
|Düşük
|39,3133
|39,3133
|Ortalama
|41,3391
|42,5920
|Değişim
|-6.51%
|-9.78%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RON → LRD istatistikleri
RON → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 42,0606, en düşük 39,3133 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41,3391 oldu. RON → LRD kurundaki değişiklik -6.51 değerindeydi.
RON → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 43,8850, en düşük 39,3133 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 42,5920 oldu. RON → LRD kurundaki değişiklik -9.78 değerindeydi.
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Romanya leyinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Rumen Leyi / Liberya Doları
|1 RON
|39,31220 LRD
|5 RON
|196,56100 LRD
|10 RON
|393,12200 LRD
|20 RON
|786,24400 LRD
|50 RON
|1.965,61000 LRD
|100 RON
|3.931,22000 LRD
|250 RON
|9.828,05000 LRD
|500 RON
|19.656,10000 LRD
|1000 RON
|39.312,20000 LRD
|2000 RON
|78.624,40000 LRD
|5000 RON
|196.561,00000 LRD
|10000 RON
|393.122,00000 LRD