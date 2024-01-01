500 Romanya leyinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile RON → LRD çevirin

1,000L RON = 39,31L$ LRD

23:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 RON → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek42,060643,8850
Düşük39,313339,3133
Ortalama41,339142,5920
Değişim-6.51%-9.78%
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1 RON → LRD istatistikleri

RON → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 42,0606, en düşük 39,3133 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41,3391 oldu. RON → LRD kurundaki değişiklik -6.51 değerindeydi.

RON → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 43,8850, en düşük 39,3133 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 42,5920 oldu. RON → LRD kurundaki değişiklik -9.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,203
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Liberya Doları
1 RON39,31330 LRD
5 RON196,56650 LRD
10 RON393,13300 LRD
20 RON786,26600 LRD
50 RON1.965,66500 LRD
100 RON3.931,33000 LRD
250 RON9.828,32500 LRD
500 RON19.656,65000 LRD
1000 RON39.313,30000 LRD
2000 RON78.626,60000 LRD
5000 RON196.566,50000 LRD
10000 RON393.133,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Rumen Leyi
1 LRD0,02544 RON
5 LRD0,12718 RON
10 LRD0,25437 RON
20 LRD0,50873 RON
50 LRD1,27184 RON
100 LRD2,54367 RON
250 LRD6,35918 RON
500 LRD12,71835 RON
1000 LRD25,43670 RON
2000 LRD50,87340 RON
5000 LRD127,18350 RON
10000 LRD254,36700 RON