Yeni İsrail şekelinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → LRD çevirin

1.000 ils
52.153,10 lrd

1.00000 ILS = 52.15310 LRD

06:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.073189.08231.453251.652830.9494418.3348
1 GBP1.1714111.25705104.3531.702361.936161.1121821.4777
1 USD0.93190.795513183.0141.354251.540240.8847517.0858
1 INR0.01122560.009582880.012046210.01631350.0185540.01065780.205818

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Yeni İsrail şekelinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Liberya Doları
1 ILS52.15310 LRD
5 ILS260.76550 LRD
10 ILS521.53100 LRD
20 ILS1043.06200 LRD
50 ILS2607.65500 LRD
100 ILS5215.31000 LRD
250 ILS13038.27500 LRD
500 ILS26076.55000 LRD
1000 ILS52153.10000 LRD
2000 ILS104306.20000 LRD
5000 ILS260765.50000 LRD
10000 ILS521531.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 LRD0.01917 ILS
5 LRD0.09587 ILS
10 LRD0.19174 ILS
20 LRD0.38349 ILS
50 LRD0.95871 ILS
100 LRD1.91743 ILS
250 LRD4.79357 ILS
500 LRD9.58715 ILS
1000 LRD19.17430 ILS
2000 LRD38.34860 ILS
5000 LRD95.87150 ILS
10000 LRD191.74300 ILS