İsveç kronundan Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile SEK → LRD çevirin

1.000 sek
18.214,80 lrd

1.00000 SEK = 18.21480 LRD

20:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10.928550.7939976.922210.534883.00121.347254.0337
1 EUR1.0769510.855067.4548511.345489.38811.450924.34385
1 GBP1.259451.1695118.7185113.2685104.5361.696795.08017
1 DKK0.1444630.1341410.11469811.5218811.99060.1946280.582688

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Liberya Doları
1 SEK18.21480 LRD
5 SEK91.07400 LRD
10 SEK182.14800 LRD
20 SEK364.29600 LRD
50 SEK910.74000 LRD
100 SEK1821.48000 LRD
250 SEK4553.70000 LRD
500 SEK9107.40000 LRD
1000 SEK18214.80000 LRD
2000 SEK36429.60000 LRD
5000 SEK91074.00000 LRD
10000 SEK182148.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / İsveç Kronu
1 LRD0.05490 SEK
5 LRD0.27450 SEK
10 LRD0.54900 SEK
20 LRD1.09801 SEK
50 LRD2.74502 SEK
100 LRD5.49004 SEK
250 LRD13.72510 SEK
500 LRD27.45020 SEK
1000 LRD54.90040 SEK
2000 LRD109.80080 SEK
5000 LRD274.50200 SEK
10000 LRD549.00400 SEK