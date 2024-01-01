5 İsveç kronundan Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile SEK → LRD çevirin

5 sek
92,43 lrd

1,000kr SEK = 18,49L$ LRD

16:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → LRD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,556918,6708
Düşük18,011017,7212
Ortalama18,328918,2814
Değişim-0.28%3.43%
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1 SEK → LRD istatistikleri

SEK → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,5569, en düşük 18,0110 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,3289 oldu. SEK → LRD kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

SEK → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,6708, en düşük 17,7212 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,2814 oldu. SEK → LRD kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83810,94883,7891,3853,93
1 EUR1,09110,8537,46311,94891,4391,5124,289
1 GBP1,281,17318,75114,011107,2211,7725,03
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Liberya Doları
1 SEK18,48600 LRD
5 SEK92,43000 LRD
10 SEK184,86000 LRD
20 SEK369,72000 LRD
50 SEK924,30000 LRD
100 SEK1.848,60000 LRD
250 SEK4.621,50000 LRD
500 SEK9.243,00000 LRD
1000 SEK18.486,00000 LRD
2000 SEK36.972,00000 LRD
5000 SEK92.430,00000 LRD
10000 SEK184.860,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / İsveç Kronu
1 LRD0,05409 SEK
5 LRD0,27047 SEK
10 LRD0,54095 SEK
20 LRD1,08190 SEK
50 LRD2,70474 SEK
100 LRD5,40948 SEK
250 LRD13,52370 SEK
500 LRD27,04740 SEK
1000 LRD54,09480 SEK
2000 LRD108,18960 SEK
5000 LRD270,47400 SEK
10000 LRD540,94800 SEK