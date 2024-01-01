2.000 Liberya dolarından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile LRD → SEK çevirin

2.000 lrd
109,44 sek

1,000L$ LRD = 0,05472kr SEK

09:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05550,0564
Düşük0,05390,0536
Ortalama0,05460,0547
Değişim0.59%-2.21%
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1 LRD → SEK istatistikleri

LRD → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0555, en düşük 0,0539 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0546 oldu. LRD → SEK kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

LRD → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0564, en düşük 0,0536 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0547 oldu. LRD → SEK kurundaki değişiklik -2.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2180,9280,7841,33883,7361,683
1 CAD0,723113,170,6710,5670,96760,5361,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5960,092
1 EUR1,0781,49119,64110,8451,44390,281,814

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Liberya dolarından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / İsveç Kronu
1 LRD0,05472 SEK
5 LRD0,27359 SEK
10 LRD0,54718 SEK
20 LRD1,09436 SEK
50 LRD2,73591 SEK
100 LRD5,47182 SEK
250 LRD13,67955 SEK
500 LRD27,35910 SEK
1000 LRD54,71820 SEK
2000 LRD109,43640 SEK
5000 LRD273,59100 SEK
10000 LRD547,18200 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Liberya Doları
1 SEK18,27550 LRD
5 SEK91,37750 LRD
10 SEK182,75500 LRD
20 SEK365,51000 LRD
50 SEK913,77500 LRD
100 SEK1.827,55000 LRD
250 SEK4.568,87500 LRD
500 SEK9.137,75000 LRD
1000 SEK18.275,50000 LRD
2000 SEK36.551,00000 LRD
5000 SEK91.377,50000 LRD
10000 SEK182.755,00000 LRD