Liberya dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile LRD → NZD çevirin

1.000 lrd
8,62 nzd

1.00000 LRD = 0.00862 NZD

11:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11.3537519.00880.93130.7964641.3473583.04361.64136
1 CAD0.738689114.04160.6879520.5883390.99527261.34341.21246
1 ZAR0.05260740.07121710.04899390.04189970.07088034.368690.0863475
1 EUR1.073751.4535920.410710.855241.4467289.16811.76241

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Liberya dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Yeni Zelanda Doları
1 LRD0.00862 NZD
5 LRD0.04309 NZD
10 LRD0.08619 NZD
20 LRD0.17237 NZD
50 LRD0.43093 NZD
100 LRD0.86186 NZD
250 LRD2.15464 NZD
500 LRD4.30928 NZD
1000 LRD8.61856 NZD
2000 LRD17.23712 NZD
5000 LRD43.09280 NZD
10000 LRD86.18560 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Liberya Doları
1 NZD116.02900 LRD
5 NZD580.14500 LRD
10 NZD1160.29000 LRD
20 NZD2320.58000 LRD
50 NZD5801.45000 LRD
100 NZD11602.90000 LRD
250 NZD29007.25000 LRD
500 NZD58014.50000 LRD
1000 NZD116029.00000 LRD
2000 NZD232058.00000 LRD
5000 NZD580145.00000 LRD
10000 NZD1160290.00000 LRD