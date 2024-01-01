5.000 Liberya dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile LRD → NZD çevirin

5.000 lrd
43,06 nzd

1,000L$ LRD = 0,008612$ NZD

09:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00870,0087
Düşük0,00840,0083
Ortalama0,00850,0085
Değişim1.79%0.04%
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1 LRD → NZD istatistikleri

LRD → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0087, en düşük 0,0084 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0085 oldu. LRD → NZD kurundaki değişiklik 1.79 değerindeydi.

LRD → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0087, en düşük 0,0083 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0085 oldu. LRD → NZD kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2170,9280,7831,33883,7371,683
1 CAD0,723113,1720,6710,5660,96760,5451,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5970,092
1 EUR1,0781,49119,64210,8451,44290,2851,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Yeni Zelanda Doları
1 LRD0,00861 NZD
5 LRD0,04306 NZD
10 LRD0,08612 NZD
20 LRD0,17223 NZD
50 LRD0,43058 NZD
100 LRD0,86117 NZD
250 LRD2,15292 NZD
500 LRD4,30584 NZD
1000 LRD8,61167 NZD
2000 LRD17,22334 NZD
5000 LRD43,05835 NZD
10000 LRD86,11670 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Liberya Doları
1 NZD116,12100 LRD
5 NZD580,60500 LRD
10 NZD1.161,21000 LRD
20 NZD2.322,42000 LRD
50 NZD5.806,05000 LRD
100 NZD11.612,10000 LRD
250 NZD29.030,25000 LRD
500 NZD58.060,50000 LRD
1000 NZD116.121,00000 LRD
2000 NZD232.242,00000 LRD
5000 NZD580.605,00000 LRD
10000 NZD1.161.210,00000 LRD