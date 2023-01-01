دولار ليبيري إلى دولار نيوزيلندي

تحويل LRD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
8.82 nzd

1.00000 LRD = 0.00882 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:40 UTC
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LRD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.436971.661140.963618.3408
1GBP1.1531411.22945102.1921.656991.915481.1111621.149
1USD0.93790.813372183.121.347751.5580.903817.202
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621450.01874390.01087340.206954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ليبيري

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LRD إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / دولار نيوزيلندي
1 LRD0.00882 NZD
5 LRD0.04412 NZD
10 LRD0.08825 NZD
20 LRD0.17649 NZD
50 LRD0.44123 NZD
100 LRD0.88245 NZD
250 LRD2.20614 NZD
500 LRD4.41227 NZD
1000 LRD8.82454 NZD
2000 LRD17.64908 NZD
5000 LRD44.12270 NZD
10000 LRD88.24540 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار ليبري
1 NZD113.32000 LRD
5 NZD566.60000 LRD
10 NZD1133.20000 LRD
20 NZD2266.40000 LRD
50 NZD5666.00000 LRD
100 NZD11332.00000 LRD
250 NZD28330.00000 LRD
500 NZD56660.00000 LRD
1000 NZD113320.00000 LRD
2000 NZD226640.00000 LRD
5000 NZD566600.00000 LRD
10000 NZD1133200.00000 LRD