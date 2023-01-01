دولار ليبيري إلى دولار سنغافوري

تحويل LRD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٧٫١٥ sgd

1.00000 LRD = 0.00715 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:42 UTC
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LRD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0662588.62671.43721.661470.9637518.3494
1GBP1.1530711.22945102.1921.657181.915781.1112721.158
1USD0.937850.813372183.121.34791.558240.903917.2093
1INR0.01128330.009785510.012030810.01621630.01874690.01087460.207042

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / دولار سنغافورة
1 LRD0.00715 SGD
5 LRD0.03577 SGD
10 LRD0.07155 SGD
20 LRD0.14309 SGD
50 LRD0.35774 SGD
100 LRD0.71547 SGD
250 LRD1.78868 SGD
500 LRD3.57735 SGD
1000 LRD7.15471 SGD
2000 LRD14.30942 SGD
5000 LRD35.77355 SGD
10000 LRD71.54710 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار ليبري
1 SGD139.76800 LRD
5 SGD698.84000 LRD
10 SGD1397.68000 LRD
20 SGD2795.36000 LRD
50 SGD6988.40000 LRD
100 SGD13976.80000 LRD
250 SGD34942.00000 LRD
500 SGD69884.00000 LRD
1000 SGD139768.00000 LRD
2000 SGD279536.00000 LRD
5000 SGD698840.00000 LRD
10000 SGD1397680.00000 LRD