دولار ليبيري إلى دولار أمريكي

تحويل LRD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
5.24 usd

1.00000 LRD = 0.00524 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:42 UTC
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LRD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.63921.43741.661710.963918.357
1GBP1.1531411.2296102.2041.657381.916011.1115121.1663
1USD0.937750.813273183.121.34791.558240.903917.214
1INR0.01128170.009784320.012030810.01621630.01874690.01087460.207098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ليبيري

LRD إلى USD

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LRD إلى EUR

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LRD إلى INR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / دولار أمريكي
1 LRD0.00524 USD
5 LRD0.02618 USD
10 LRD0.05236 USD
20 LRD0.10471 USD
50 LRD0.26178 USD
100 LRD0.52356 USD
250 LRD1.30890 USD
500 LRD2.61780 USD
1000 LRD5.23560 USD
2000 LRD10.47120 USD
5000 LRD26.17800 USD
10000 LRD52.35600 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار ليبري
1 USD191.00000 LRD
5 USD955.00000 LRD
10 USD1910.00000 LRD
20 USD3820.00000 LRD
50 USD9550.00000 LRD
100 USD19100.00000 LRD
250 USD47750.00000 LRD
500 USD95500.00000 LRD
1000 USD191000.00000 LRD
2000 USD382000.00000 LRD
5000 USD955000.00000 LRD
10000 USD1910000.00000 LRD