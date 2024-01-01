تحويل USD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار أمريكي إلى دولار ليبيري

5,000 usd
970,145 lrd

$1.000 USD = L$194.0 LRD

Mid-market exchange rate at 18:01
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63611.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4160.977116.5310.6830.5785.29913.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار ليبري
1 USD١٩٤٫٠٢٩٠٠ LRD
5 USD٩٧٠٫١٤٥٠٠ LRD
10 USD١٬٩٤٠٫٢٩٠٠٠ LRD
20 USD٣٬٨٨٠٫٥٨٠٠٠ LRD
50 USD٩٬٧٠١٫٤٥٠٠٠ LRD
100 USD١٩٬٤٠٢٫٩٠٠٠٠ LRD
250 USD٤٨٬٥٠٧٫٢٥٠٠٠ LRD
500 USD٩٧٬٠١٤٫٥٠٠٠٠ LRD
1000 USD١٩٤٬٠٢٩٫٠٠٠٠٠ LRD
2000 USD٣٨٨٬٠٥٨٫٠٠٠٠٠ LRD
5000 USD٩٧٠٬١٤٥٫٠٠٠٠٠ LRD
10000 USD١٬٩٤٠٬٢٩٠٫٠٠٠٠٠ LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / دولار أمريكي
1 LRD٠٫٠٠٥١٥ USD
5 LRD٠٫٠٢٥٧٧ USD
10 LRD٠٫٠٥١٥٤ USD
20 LRD٠٫١٠٣٠٨ USD
50 LRD٠٫٢٥٧٦٩ USD
100 LRD٠٫٥١٥٣٩ USD
250 LRD١٫٢٨٨٤٧ USD
500 LRD٢٫٥٧٦٩٣ USD
1000 LRD٥٫١٥٣٨٦ USD
2000 LRD١٠٫٣٠٧٧٢ USD
5000 LRD٢٥٫٧٦٩٣٠ USD
10000 LRD٥١٫٥٣٨٦٠ USD