دولار ليبيري إلى جنيه إسترليني

تحويل LRD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
4.26 gbp

1.00000 LRD = 0.00426 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:34 UTC
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LRD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437051.661290.9637518.3387
1GBP1.15311.2294102.1881.656861.91541.1112121.1437
1USD0.93780.813405183.121.34771.5580.9038517.1984
1INR0.01128280.009785910.012030810.01621390.01874390.0108740.20691

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / جنيه استرليني
1 LRD0.00426 GBP
5 LRD0.02129 GBP
10 LRD0.04259 GBP
20 LRD0.08517 GBP
50 LRD0.21293 GBP
100 LRD0.42587 GBP
250 LRD1.06466 GBP
500 LRD2.12933 GBP
1000 LRD4.25866 GBP
2000 LRD8.51732 GBP
5000 LRD21.29330 GBP
10000 LRD42.58660 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار ليبري
1 GBP234.81500 LRD
5 GBP1174.07500 LRD
10 GBP2348.15000 LRD
20 GBP4696.30000 LRD
50 GBP11740.75000 LRD
100 GBP23481.50000 LRD
250 GBP58703.75000 LRD
500 GBP117407.50000 LRD
1000 GBP234815.00000 LRD
2000 GBP469630.00000 LRD
5000 GBP1174075.00000 LRD
10000 GBP2348150.00000 LRD