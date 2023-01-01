دولار ليبيري إلى دولار كندي

تحويل LRD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٧٫٠٦ cad

1.00000 LRD = 0.00706 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:33 UTC
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LRD إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437161.661420.963718.329
1GBP1.15311.22945102.1921.657051.915631.1111521.1334
1USD0.93780.813372183.121.34781.558120.903817.1893
1INR0.01128280.009785510.012030810.01621510.01874540.01087340.206801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / دولار كندي
1 LRD0.00706 CAD
5 LRD0.03528 CAD
10 LRD0.07057 CAD
20 LRD0.14113 CAD
50 LRD0.35283 CAD
100 LRD0.70565 CAD
250 LRD1.76414 CAD
500 LRD3.52827 CAD
1000 LRD7.05654 CAD
2000 LRD14.11308 CAD
5000 LRD35.28270 CAD
10000 LRD70.56540 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار ليبري
1 CAD141.71200 LRD
5 CAD708.56000 LRD
10 CAD1417.12000 LRD
20 CAD2834.24000 LRD
50 CAD7085.60000 LRD
100 CAD14171.20000 LRD
250 CAD35428.00000 LRD
500 CAD70856.00000 LRD
1000 CAD141712.00000 LRD
2000 CAD283424.00000 LRD
5000 CAD708560.00000 LRD
10000 CAD1417120.00000 LRD