دولار ليبيري إلى راند جنوب أفريقي

تحويل LRD إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
99.14 zar

1.00000 LRD = 0.09914 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:44 UTC
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LRD إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.63921.43741.661710.963918.357
1GBP1.1531411.2296102.2041.657381.916011.1115121.1663
1USD0.937750.813273183.121.34791.558240.903917.214
1INR0.01128170.009784320.012030810.01621630.01874690.01087460.207098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / راند جنوب أفريقيا
1 LRD0.09914 ZAR
5 LRD0.49571 ZAR
10 LRD0.99141 ZAR
20 LRD1.98283 ZAR
50 LRD4.95707 ZAR
100 LRD9.91414 ZAR
250 LRD24.78535 ZAR
500 LRD49.57070 ZAR
1000 LRD99.14140 ZAR
2000 LRD198.28280 ZAR
5000 LRD495.70700 ZAR
10000 LRD991.41400 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار ليبري
1 ZAR10.08660 LRD
5 ZAR50.43300 LRD
10 ZAR100.86600 LRD
20 ZAR201.73200 LRD
50 ZAR504.33000 LRD
100 ZAR1008.66000 LRD
250 ZAR2521.65000 LRD
500 ZAR5043.30000 LRD
1000 ZAR10086.60000 LRD
2000 ZAR20173.20000 LRD
5000 ZAR50433.00000 LRD
10000 ZAR100866.00000 LRD