ألف راند جنوب إفريقي إلى دولار ليبيري

تحويل ZAR إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ zar
١٠٬٥٠٧٫١٠ lrd

1.00000 ZAR = 10.50710 LRD

Mid-market exchange rate at 06:18
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8066140.92265612.751.5433323.25815.4617.3071
1 GBP1.2397511.1439759.6571.9133428.834119.166521.4565
1 EUR1.08380.87421664.0981.6726625.20716.755518.7574
1 XOF0.001631990.001316380.001505810.002518690.03795680.02523050.028245

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار ليبري
1 ZAR10.50710 LRD
5 ZAR52.53550 LRD
10 ZAR105.07100 LRD
20 ZAR210.14200 LRD
50 ZAR525.35500 LRD
100 ZAR1050.71000 LRD
250 ZAR2626.77500 LRD
500 ZAR5253.55000 LRD
1000 ZAR10507.10000 LRD
2000 ZAR21014.20000 LRD
5000 ZAR52535.50000 LRD
10000 ZAR105071.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / راند جنوب أفريقيا
1 LRD0.09517 ZAR
5 LRD0.47587 ZAR
10 LRD0.95173 ZAR
20 LRD1.90347 ZAR
50 LRD4.75867 ZAR
100 LRD9.51734 ZAR
250 LRD23.79335 ZAR
500 LRD47.58670 ZAR
1000 LRD95.17340 ZAR
2000 LRD190.34680 ZAR
5000 LRD475.86700 ZAR
10000 LRD951.73400 ZAR