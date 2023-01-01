دولار ليبيري إلى يورو

تحويل LRD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٤٫٩١ eur

1.00000 LRD = 0.00491 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:35 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

LRD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 EUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437161.661550.963818.3366
1GBP1.15311.2295102.1961.657121.915861.1112621.1431
1USD0.93780.813339183.121.34781.558240.9038517.1965
1INR0.01128280.009785110.012030810.01621510.01874690.0108740.206888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ليبيري

LRD إلى USD

LRD إلى CAD

LRD إلى ZAR

LRD إلى EUR

LRD إلى GBP

LRD إلى SGD

LRD إلى INR

LRD إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار ليبري / اليورو
1 LRD0.00491 EUR
5 LRD0.02455 EUR
10 LRD0.04910 EUR
20 LRD0.09820 EUR
50 LRD0.24550 EUR
100 LRD0.49101 EUR
250 LRD1.22751 EUR
500 LRD2.45503 EUR
1000 LRD4.91006 EUR
2000 LRD9.82012 EUR
5000 LRD24.55030 EUR
10000 LRD49.10060 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار ليبري
1 EUR203.66300 LRD
5 EUR1018.31500 LRD
10 EUR2036.63000 LRD
20 EUR4073.26000 LRD
50 EUR10183.15000 LRD
100 EUR20366.30000 LRD
250 EUR50915.75000 LRD
500 EUR101831.50000 LRD
1000 EUR203663.00000 LRD
2000 EUR407326.00000 LRD
5000 EUR1018315.00000 LRD
10000 EUR2036630.00000 LRD