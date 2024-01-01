Japon yeninden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile JPY → LRD çevirin

10.000 jpy
12.682,40 lrd

1.00000 JPY = 1.26824 LRD

08:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10.7972890.931851.539651.354350.884357.19361.34735
1 GBP1.2542511.168791.93111.698691.109219.022571.68991
1 EUR1.07310.85558511.652191.453350.949027.719451.44584
1 AUD0.64950.5178390.60525610.879650.5743854.672240.875104

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Japon yeninden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

JPY → USD

JPY → GBP

JPY → EUR

JPY → AUD

JPY → CAD

JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Liberya Doları
100 JPY126.82400 LRD
1000 JPY1268.24000 LRD
1500 JPY1902.36000 LRD
2000 JPY2536.48000 LRD
3000 JPY3804.72000 LRD
5000 JPY6341.20000 LRD
5400 JPY6848.49600 LRD
10000 JPY12682.40000 LRD
15000 JPY19023.60000 LRD
20000 JPY25364.80000 LRD
25000 JPY31706.00000 LRD
30000 JPY38047.20000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Japon Yeni
1 LRD0.78849 JPY
5 LRD3.94247 JPY
10 LRD7.88495 JPY
20 LRD15.76990 JPY
50 LRD39.42475 JPY
100 LRD78.84950 JPY
250 LRD197.12375 JPY
500 LRD394.24750 JPY
1000 LRD788.49500 JPY
2000 LRD1576.99000 JPY
5000 LRD3942.47500 JPY
10000 LRD7884.95000 JPY