1 Liberya dolarından Japon yenine
Reel döviz kuru ile LRD → JPY çevirin
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|1 LRD → JPY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,8311
|0,8315
|Düşük
|0,7661
|0,7661
|Ortalama
|0,8079
|0,8098
|Değişim
|-7.78%
|-3.25%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LRD → JPY istatistikleri
LRD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8311, en düşük 0,7661 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8079 oldu. LRD → JPY kurundaki değişiklik -7.78 değerindeydi.
LRD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8315, en düşük 0,7661 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8098 oldu. LRD → JPY kurundaki değişiklik -3.25 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Liberya dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Japon Yeni / Liberya Doları
|100 JPY
|130,53100 LRD
|1000 JPY
|1.305,31000 LRD
|1500 JPY
|1.957,96500 LRD
|2000 JPY
|2.610,62000 LRD
|3000 JPY
|3.915,93000 LRD
|5000 JPY
|6.526,55000 LRD
|5400 JPY
|7.048,67400 LRD
|10000 JPY
|13.053,10000 LRD
|15000 JPY
|19.579,65000 LRD
|20000 JPY
|26.106,20000 LRD
|25000 JPY
|32.632,75000 LRD
|30000 JPY
|39.159,30000 LRD