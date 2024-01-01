100 Liberya dolarından Japon yenine

Reel döviz kuru ile LRD → JPY çevirin

100 lrd
77 jpy

1,000L$ LRD = 0,7661¥ JPY

09:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,83110,8315
Düşük0,76610,7661
Ortalama0,80790,8098
Değişim-7.78%-3.25%
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1 LRD → JPY istatistikleri

LRD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8311, en düşük 0,7661 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8079 oldu. LRD → JPY kurundaki değişiklik -7.78 değerindeydi.

LRD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8315, en düşük 0,7661 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8098 oldu. LRD → JPY kurundaki değişiklik -3.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2320,9280,7831,33883,7461,683
1 CAD0,723113,1820,6710,5660,96760,5521,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5930,092
1 EUR1,0781,49119,65510,8441,44290,2821,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Japon Yeni
1 LRD0,76610 JPY
5 LRD3,83051 JPY
10 LRD7,66101 JPY
20 LRD15,32202 JPY
50 LRD38,30505 JPY
100 LRD76,61010 JPY
250 LRD191,52525 JPY
500 LRD383,05050 JPY
1000 LRD766,10100 JPY
2000 LRD1.532,20200 JPY
5000 LRD3.830,50500 JPY
10000 LRD7.661,01000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Liberya Doları
100 JPY130,53100 LRD
1000 JPY1.305,31000 LRD
1500 JPY1.957,96500 LRD
2000 JPY2.610,62000 LRD
3000 JPY3.915,93000 LRD
5000 JPY6.526,55000 LRD
5400 JPY7.048,67400 LRD
10000 JPY13.053,10000 LRD
15000 JPY19.579,65000 LRD
20000 JPY26.106,20000 LRD
25000 JPY32.632,75000 LRD
30000 JPY39.159,30000 LRD