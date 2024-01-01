Yeni Zelanda dolarından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile NZD → LRD çevirin

1.000 nzd
116.390 lrd

1.00000 NZD = 116.39000 LRD

16:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535270.7946280.9294583.02571.350450.8806150.145
1 AUD0.6513510.5175810.60537254.07880.8796160.57357997.7969
1 GBP1.258451.9320611.16958104.4841.699471.10812188.95
1 EUR1.075951.651880.85501189.33151.453020.947455161.545

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Liberya Doları
1 NZD116.39000 LRD
5 NZD581.95000 LRD
10 NZD1163.90000 LRD
20 NZD2327.80000 LRD
50 NZD5819.50000 LRD
100 NZD11639.00000 LRD
250 NZD29097.50000 LRD
500 NZD58195.00000 LRD
1000 NZD116390.00000 LRD
2000 NZD232780.00000 LRD
5000 NZD581950.00000 LRD
10000 NZD1163900.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Yeni Zelanda Doları
1 LRD0.00859 NZD
5 LRD0.04296 NZD
10 LRD0.08592 NZD
20 LRD0.17184 NZD
50 LRD0.42959 NZD
100 LRD0.85918 NZD
250 LRD2.14794 NZD
500 LRD4.29589 NZD
1000 LRD8.59177 NZD
2000 LRD17.18354 NZD
5000 LRD42.95885 NZD
10000 LRD85.91770 NZD