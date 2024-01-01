Türk lirasından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile TRY → LRD çevirin

1.000 try
6.182,64 lrd

1.00000 TRY = 6.18264 LRD

23:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.793367278.9783.00661.346153.6728530.8968
1 EUR1.077610.85492300.61889.44791.450613.9578633.2944
1 GBP1.260451.16971351.628104.6261.696754.6294438.9439
1 PKR0.003584610.003326480.0028439210.2975470.004825430.01316580.110753

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Liberya Doları
1 TRY6.18264 LRD
5 TRY30.91320 LRD
10 TRY61.82640 LRD
20 TRY123.65280 LRD
50 TRY309.13200 LRD
100 TRY618.26400 LRD
250 TRY1545.66000 LRD
500 TRY3091.32000 LRD
1000 TRY6182.64000 LRD
2000 TRY12365.28000 LRD
5000 TRY30913.20000 LRD
10000 TRY61826.40000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Türk Lirası
1 LRD0.16174 TRY
5 LRD0.80871 TRY
10 LRD1.61743 TRY
20 LRD3.23486 TRY
50 LRD8.08715 TRY
100 LRD16.17430 TRY
250 LRD40.43575 TRY
500 LRD80.87150 TRY
1000 LRD161.74300 TRY
2000 LRD323.48600 TRY
5000 LRD808.71500 TRY
10000 LRD1617.43000 TRY